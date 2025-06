Musiques à Venise Vivaldi et Pergolèse, une rencontre baroque Église de Louvigny Louvigny 5 juillet 2025 21:00

Calvados

Musiques à Venise Vivaldi et Pergolèse, une rencontre baroque Église de Louvigny Avenue de l’Église Louvigny Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 21:00:00

fin : 2025-07-05 22:30:00

Date(s) :

2025-07-05

Pergolèse, jeune compositeur, est admiratif de Vivaldi. Il voyage jusqu’à Venise, accompagné de son ami le castrat Farinelli, pour solliciter l’avis du maître sur son Stabat Mater. Mais il est fraîchement accueilli par Vivaldi, en pleine préparation d’un concert pour le Pape Clément XII, mécène des compositeurs italiens.

Achat de vos billet en ligne conseillé car vendu au tarif prévente, 12 et 8 Euros !

Sur place les billets seront vendus à 15 € et 10 €.

Les échanges parfois houleux entre les deux compositeurs, sont ponctués par des démonstrations musicales, opposant la virtuosité opératique de Vivaldi à la simplicité expressive de Pergolèse. À travers des œuvres emblématiques des deux compositeurs, le projet explore leurs différences stylistiques, leurs tensions artistiques, puis se conclut par une réconciliation autour de leur héritage commun des grands maîtres, comme Monteverdi et Alessando Scarlatti.

Au service de ce programme, une multitude de couleurs contrastées grâce à l’effectif vocal et instrumental 22 choristes, 2 chanteuses solistes, 1 hautbois, 2 flûtes, 1 basson, 1 orchestre à cordes et 1 continuo.

Elsa Franck et Jérémie Papasergio (membres de l’ensemble Doulce Mémoire et de grands ensembles européens réputés) réuniront un ensemble de sept musiciens professionnels de la région jouant sur des instruments anciens avec notamment des professeurs du Conservatoire de Caen.

Sans oublier nos deux chanteuses solistes Marie Paule Bonnemason et Angélique Leterrier

Enfin pour la 4ème fois, l’ensemble vocal de la Fugue et Cie retrouvera 8 choristes du chœur Résonnances du Mans.

Ce concert sera codirigé par Anne Marie Cretté et Grégoire Vanherle.

Pergolèse, jeune compositeur, est admiratif de Vivaldi. Il voyage jusqu’à Venise, accompagné de son ami le castrat Farinelli, pour solliciter l’avis du maître sur son Stabat Mater. Mais il est fraîchement accueilli par Vivaldi, en pleine préparation d’un concert pour le Pape Clément XII, mécène des compositeurs italiens.

Achat de vos billet en ligne conseillé car vendu au tarif prévente, 12 et 8 Euros !

Sur place les billets seront vendus à 15 € et 10 €.

Les échanges parfois houleux entre les deux compositeurs, sont ponctués par des démonstrations musicales, opposant la virtuosité opératique de Vivaldi à la simplicité expressive de Pergolèse. À travers des œuvres emblématiques des deux compositeurs, le projet explore leurs différences stylistiques, leurs tensions artistiques, puis se conclut par une réconciliation autour de leur héritage commun des grands maîtres, comme Monteverdi et Alessando Scarlatti.

Au service de ce programme, une multitude de couleurs contrastées grâce à l’effectif vocal et instrumental 22 choristes, 2 chanteuses solistes, 1 hautbois, 2 flûtes, 1 basson, 1 orchestre à cordes et 1 continuo.

Elsa Franck et Jérémie Papasergio (membres de l’ensemble Doulce Mémoire et de grands ensembles européens réputés) réuniront un ensemble de sept musiciens professionnels de la région jouant sur des instruments anciens avec notamment des professeurs du Conservatoire de Caen.

Sans oublier nos deux chanteuses solistes Marie Paule Bonnemason et Angélique Leterrier

Enfin pour la 4ème fois, l’ensemble vocal de la Fugue et Cie retrouvera 8 choristes du chœur Résonnances du Mans.

Ce concert sera codirigé par Anne Marie Cretté et Grégoire Vanherle. .

Église de Louvigny Avenue de l’Église

Louvigny 14111 Calvados Normandie +33 2 31 73 73 56 lafugue14@gmail.com

English : Musiques à Venise Vivaldi et Pergolèse, une rencontre baroque

Pergolesi, a young composer, admires Vivaldi. He travels to Venice, accompanied by his friend the castrato Farinelli, to seek the master?s advice on his Stabat Mater. But Vivaldi, in the midst of preparing a concert for Pope Clement XII, patron of Italian composers, gave him a cool reception.

We advise you to buy your tickets online, as they are sold at pre-sale prices of 12 and 8 Euros!

On-site tickets will be sold at 15? and 10?

The sometimes heated exchanges between the two composers are punctuated by musical demonstrations, contrasting Vivaldi’s operatic virtuosity with Pergolesi’s expressive simplicity. Through emblematic works by the two composers, the project explores their stylistic differences and artistic tensions, before concluding with a reconciliation based on their shared heritage of the great masters, such as Monteverdi and Alessando Scarlatti.

The program features a multitude of contrasting vocal and instrumental colors: 22 choristers, 2 solo singers, 1 oboe, 2 flutes, 1 bassoon, 1 string orchestra and 1 continuo.

Elsa Franck and Jérémie Papasergio (members of the ensemble Doulce Mémoire and other renowned European ensembles) will bring together an ensemble of seven professional musicians from the region, playing on period instruments and taught by professors from the Conservatoire de Caen.

Not forgetting our two solo singers: Marie Paule Bonnemason and Angélique Leterrier

Finally, for the 4th time, the Fugue et Cie vocal ensemble will be joined by 8 choristers from the Résonnances choir in Le Mans.

This concert will be co-directed by Anne Marie Cretté and Grégoire Vanherle.

German : Musiques à Venise Vivaldi et Pergolèse, une rencontre baroque

Der junge Komponist Pergolesi bewundert Vivaldi. Er reist in Begleitung seines Freundes, des Kastraten Farinelli, nach Venedig, um den Meister um Rat zu seinem Stabat Mater zu bitten. Doch Vivaldi empfängt ihn unfreundlich und bereitet gerade ein Konzert für Papst Clemens XII. vor, der ein großer Förderer italienischer Komponisten ist.

Wir empfehlen Ihnen, Ihre Eintrittskarten online zu kaufen, da sie zum Vorverkaufspreis von 12 und 8 Euro verkauft werden!

Vor Ort werden die Karten für 15 ? und 10 ? verkauft.

Der manchmal hitzige Austausch zwischen den beiden Komponisten wird von musikalischen Demonstrationen unterbrochen, bei denen Vivaldis opernhafte Virtuosität der ausdrucksstarken Einfachheit Pergolesis gegenübergestellt wird. Anhand emblematischer Werke der beiden Komponisten untersucht das Projekt ihre stilistischen Unterschiede und künstlerischen Spannungen und endet schließlich mit einer Versöhnung über ihr gemeinsames Erbe der großen Meister wie Monteverdi und Alessando Scarlatti.

Im Dienste dieses Programms steht eine Vielzahl kontrastreicher Farben dank der Vokal- und Instrumentalbesetzung: 22 Chorsänger, 2 Gesangssolistinnen, 1 Oboe, 2 Flöten, 1 Fagott, 1 Streichorchester und 1 Continuo.

Elsa Franck und Jérémie Papasergio (Mitglieder des Ensembles Doulce Mémoire und renommierter europäischer Ensembles) werden ein Ensemble aus sieben professionellen Musikern aus der Region zusammenstellen, die auf alten Instrumenten spielen und insbesondere von Lehrern des Konservatoriums von Caen unterrichtet werden.

Nicht zu vergessen sind unsere beiden Gesangssolistinnen: Marie Paule Bonnemason und Angélique Leterrier

Schließlich wird das Vokalensemble Fugue et Cie zum vierten Mal auf acht Sängerinnen und Sänger des Chors Résonnances aus Le Mans treffen.

Dieses Konzert wird von Anne Marie Cretté und Grégoire Vanherle gemeinsam dirigiert.

Italiano :

Pergolesi, giovane compositore, ammirava Vivaldi. Si recò a Venezia, accompagnato dall’amico castrato Farinelli, per chiedere consiglio al maestro sul suo Stabat Mater. Ma Vivaldi, impegnato nella preparazione di un concerto per Papa Clemente XII, mecenate dei compositori italiani, lo accolse freddamente.

Vi consigliamo di acquistare i biglietti online, perché sono venduti in prevendita a 12 e 8 euro!

I biglietti presso la sede del concerto saranno venduti a 15? e 10?

Gli scambi a volte accesi tra i due compositori sono punteggiati da dimostrazioni musicali che contrappongono il virtuosismo operistico di Vivaldi alla semplicità espressiva di Pergolesi. Attraverso opere emblematiche dei due compositori, il progetto esplora le loro differenze stilistiche e le tensioni artistiche, prima di concludersi con una riconciliazione basata sulla comune eredità dei grandi maestri, come Monteverdi e Alessando Scarlatti.

Il programma presenta una moltitudine di colori contrastanti grazie alla formazione vocale e strumentale: 22 coristi, 2 cantanti solisti, 1 oboe, 2 flauti, 1 fagotto, 1 orchestra d’archi e 1 continuo.

Elsa Franck e Jérémie Papasergio (membri dell’ensemble Doulce Mémoire e di altri importanti ensemble europei) riuniranno un ensemble di sette musicisti professionisti della regione, che suoneranno su strumenti d’epoca con insegnanti del Conservatorio di Caen.

Senza dimenticare i nostri due cantanti solisti: Marie Paule Bonnemason e Angélique Leterrier

Infine, per la quarta volta, l’ensemble vocale Fugue et Cie sarà affiancato da 8 coristi del coro Résonnances di Le Mans.

Questo concerto sarà co-diretto da Anne Marie Cretté e Grégoire Vanherle.

Espanol :

Pergolesi, un joven compositor, admiraba a Vivaldi. Viajó a Venecia, acompañado por su amigo el castrato Farinelli, para pedir consejo al maestro sobre su Stabat Mater. Pero Vivaldi, en plena preparación de un concierto para el Papa Clemente XII, mecenas de los compositores italianos, le dio una fría acogida.

Le aconsejamos que compre sus entradas en línea, ya que se venden a precios de preventa de 12 y 8 euros

Las entradas en el lugar del concierto se venderán a 15? y 10?

Los intercambios, a veces acalorados, entre los dos compositores están puntuados por demostraciones musicales, que contrastan el virtuosismo operístico de Vivaldi con la sencillez expresiva de Pergolesi. A través de obras emblemáticas de los dos compositores, el proyecto explora sus diferencias estilísticas y tensiones artísticas, antes de concluir con una reconciliación basada en su herencia común de los grandes maestros, como Monteverdi y Alessando Scarlatti.

El programa presenta una multitud de colores contrastados gracias a la formación vocal e instrumental: 22 coristas, 2 cantantes solistas, 1 oboe, 2 flautas, 1 fagot, 1 orquesta de cuerda y 1 continuo.

Elsa Franck y Jérémie Papasergio (miembros del conjunto Doulce Mémoire y de otros grandes conjuntos europeos) reunirán a un conjunto de siete músicos profesionales de la región, que tocarán instrumentos de época con profesores del Conservatorio de Caen.

Sin olvidar a nuestras dos cantantes solistas: Marie Paule Bonnemason y Angélique Leterrier

Por último, por 4ª vez, el conjunto vocal Fugue et Cie estará acompañado por 8 coristas del coro Résonnances de Le Mans.

Este concierto estará codirigido por Anne Marie Cretté y Grégoire Vanherle.

L’événement Musiques à Venise Vivaldi et Pergolèse, une rencontre baroque Louvigny a été mis à jour le 2025-06-24 par OT Caen la Mer