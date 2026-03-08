MUSIQUES ACTUELLES AMPLIFIÉES Sauvian
boulevard Charles de Gaulle Sauvian Hérault
Soirée énergique du Conservatoire avec élèves et professeurs des Musiques actuelles chant, guitare, basse, batterie, saxophone et MAO.
Le Conservatoire vous convie à une soirée placée sous le signe de l’énergie, portée par les élèves et les professeurs du Département des Musiques actuelles.
Au programme chant, batterie, claviers, guitare électrique, basse, saxophone et créations en musique assistée par ordinateur.
Avec
Geoffroy Barthélémy, piano
Kevin Séba, basse
Cyril Satche, batterie et percussions
Anaïs Dénakpo, chant et chœurs
Mattias Levrero, guitare électrique
Jérôme Dufour, saxophone
Mathias Dubar, musique assistée par ordinateur .
boulevard Charles de Gaulle Sauvian 34410 Hérault Occitanie +33 4 99 41 34 80 conservatoire@beziers-mediterranee.fr
English :
An energetic evening at the Conservatoire with students and teachers of contemporary music: vocals, guitar, bass, drums, saxophone and MAO.
