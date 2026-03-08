MUSIQUES ACTUELLES AMPLIFIÉES

boulevard Charles de Gaulle Sauvian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-10

fin : 2026-03-10

Date(s) :

2026-03-10

Soirée énergique du Conservatoire avec élèves et professeurs des Musiques actuelles chant, guitare, basse, batterie, saxophone et MAO.

Le Conservatoire vous convie à une soirée placée sous le signe de l’énergie, portée par les élèves et les professeurs du Département des Musiques actuelles.

Au programme chant, batterie, claviers, guitare électrique, basse, saxophone et créations en musique assistée par ordinateur.

Avec

Geoffroy Barthélémy, piano

Kevin Séba, basse

Cyril Satche, batterie et percussions

Anaïs Dénakpo, chant et chœurs

Mattias Levrero, guitare électrique

Jérôme Dufour, saxophone

Mathias Dubar, musique assistée par ordinateur .

boulevard Charles de Gaulle Sauvian 34410 Hérault Occitanie +33 4 99 41 34 80 conservatoire@beziers-mediterranee.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An energetic evening at the Conservatoire with students and teachers of contemporary music: vocals, guitar, bass, drums, saxophone and MAO.

L’événement MUSIQUES ACTUELLES AMPLIFIÉES Sauvian a été mis à jour le 2026-03-06 par 34 ADT34