Musiques actuelles Mani Espace Fayolle Guéret

Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret

2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Du pop-rock aux influences funk et latino…

Vous ne connaissez pas le groupe MANI ? Alors, venez vite découvrir ou redécouvrir les compostions de ce groupe local avec Manuella la chanteuse violoniste auteure des textes, Nicolas le compositeur aux claviers, Christophe le batteur et Philippe le contrebassiste. Leurs chansons à texte vous parleront de vous, des autres, de la vie tout simplement et vous emmèneront des leur univers plein d’énergie positive. .

Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 95 40 84 comite23@franceparkinson.fr

