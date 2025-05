Musiques actuelles – Centre Culturel Guy Gambu Saint-Marcel, 17 mai 2025 17:00, Saint-Marcel.

Eure

Musiques actuelles Centre Culturel Guy Gambu 1 rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure

Début : 2025-05-17 17:00:00

fin : 2025-05-17

2025-05-17

Dans le cadre de la clôture de saison de l’Espace Philippe-Auguste, les élèves de

Mu­siques Actuelles animeront le parvis du centre culturel, en proposant un répertoire festif.

Présence d’un food-truck.

Centre Culturel Guy Gambu 1 rue Jules Ferry

Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 64 34 64

English : Musiques actuelles

As part of the Espace Philippe-Auguste?s season finale, students from the

Musiques Actuelles students will liven up the forecourt of the cultural center with a festive repertoire.

A food-truck will be present.

German :

Im Rahmen des Saisonabschlusses des Espace Philippe-Auguste werden die Schülerinnen und Schüler von

Musiques Actuelles den Vorplatz des Kulturzentrums mit einem festlichen Repertoire beleben.

Ein Foodtruck ist vor Ort.

Italiano :

Nell’ambito dell’evento di chiusura della stagione dell’Espace Philippe-Auguste, gli studenti dei corsi di

Musiques Actuelles suoneranno un repertorio festivo sul piazzale del centro culturale.

Sarà presente anche un food-truck.

Espanol :

En el marco de la clausura de la temporada del Espace Philippe-Auguste, los alumnos de las

Musiques Actuelles interpretarán un repertorio festivo en la explanada del centro cultural.

También habrá un food-truck.

