Musiques Baroques du Nouveau Monde Rue de l’Église Parly samedi 20 septembre 2025.

Rue de l’Église Eglise Parly Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

L’Ensemble Vocal d’Auxerre dirigé par Pasquale Mourey vous présente un répertoire peu connu qui témoigne du métissage culturel en Amérique latine né à la suite de la découverte de ce continent.

La fusion du langage musical européen, des rythmes africains et du style amérindien confère un caractère unique à cette musique rythmée et colorée.

A la fois savante, vivante et touchante, cette musique accessible à tous sera interprétée par le chœur, accompagné par l’atelier de musique ancienne de l’Ecole de Musique de Toucy dirigé par Maxime Létang.

Cet ensemble instrumental est composé d’instruments anciens et modernes comme la flûte à bec ainsi que d’autres plus connus comme la flûte traversière et le violoncelle. .

Rue de l’Église Eglise Parly 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté asep.parly1@gmail.com

