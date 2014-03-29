Musiques de printemps Rue Jules Guesde Le Creusot
Musiques de printemps Rue Jules Guesde Le Creusot vendredi 27 mars 2026.
Musiques de printemps
Rue Jules Guesde Petit théâtre du château de la Verrerie Le Creusot Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 20:00:00
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27 2026-03-28 2026-03-29
Quatre concerts classiques gratuits
Vendredi 27 mars à 20h
Concert de musique de chambre par trois enseignants du Conservatoire du Creusot
Christine Guépet, clarinette
Nelly Loustau-Gervais, alto
Arnaud Péresse, piano
Œuvres de Mozart et Bruch
Samedi 28 mars à 18h
Récital de piano par Anne Queffélec
ŒEuvres de Bach, Scarlatti, Haendel, Chopin, Satie, Debussy
Dimanche 29 mars à 14h
Concert des élèves du conservatoire du Creusot
Dimanche 29 mars à 17h
Drôles de Dames
Spectacle en trio vocal avec piano
Sophie Castellon-Paret, soprano (enseignante au Conservatoire du Creusot)
Isabelle Eschenbrenner, soprano
Christel Boiron, mezzo-soprano
Sébastien Jaudon, piano .
Rue Jules Guesde Petit théâtre du château de la Verrerie Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Musiques de printemps
L’événement Musiques de printemps Le Creusot a été mis à jour le 2026-03-11 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)