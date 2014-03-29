Musiques de printemps Rue Jules Guesde Le Creusot

Musiques de printemps

Rue Jules Guesde Petit théâtre du château de la Verrerie Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:00:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27 2026-03-28 2026-03-29

Quatre concerts classiques gratuits

Vendredi 27 mars à 20h

Concert de musique de chambre par trois enseignants du Conservatoire du Creusot

Christine Guépet, clarinette

Nelly Loustau-Gervais, alto

Arnaud Péresse, piano

Œuvres de Mozart et Bruch

Samedi 28 mars à 18h

Récital de piano par Anne Queffélec

ŒEuvres de Bach, Scarlatti, Haendel, Chopin, Satie, Debussy

Dimanche 29 mars à 14h

Concert des élèves du conservatoire du Creusot

Dimanche 29 mars à 17h

Drôles de Dames

Spectacle en trio vocal avec piano

Sophie Castellon-Paret, soprano (enseignante au Conservatoire du Creusot)

Isabelle Eschenbrenner, soprano

Christel Boiron, mezzo-soprano

Sébastien Jaudon, piano .

Rue Jules Guesde Petit théâtre du château de la Verrerie Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Musiques de printemps

L’événement Musiques de printemps Le Creusot a été mis à jour le 2026-03-11 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)