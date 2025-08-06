Musiques du futur, de Rachmaninov à Thomas Ades Place Jean-Baptiste Massillon Arles

Musiques du futur, de Rachmaninov à Thomas Ades

Dimanche 15 février 2026 de 11h à 12h30.

Ouverture des portes à 10h. Place Jean-Baptiste Massillon Chapelle St Martin du Méjan Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 11:00:00

fin : 2026-02-15 12:30:00

Date(s) :

2026-02-15

Roslavets voulait écrire la musique du futur qu’aurait-il pensé de Thomas Adès ?

Musiques du futur, de Rachmaninov à Thomas Adès

Duo Ermitage , violoncelle & piano

Joë Christophe , clarinette

Magdalena Sypniewski , violon



SZYMANOWSKI | Quatuor n° 2

KAAJA SAARIAHO | “Terra Memoria”

RAVEL | Quatuor à cordes



Paul-Marie Kuzma et Ionah Maiatsky forment depuis 2018 le duo Ermitage. Un triomphe au concours de Lyon et un premier disque plus tard, ils rejoignent la famille des artistes Belle Saison dans un programme à leur image singulier et aventureux. Avec des invités de choix en les personnes du clarinettiste Joë Christophe et de la violoniste Magdalena Sypniewski, ils explorent des œuvres rares et de caractère, où Rachmaninov côtoie Adès et Roslavets dans une sélection virtuose, haletante et inattendue..



Petit-déjeuner offert par l’association

Concert organisé dans le cadre de la Belle Saison .

Place Jean-Baptiste Massillon Chapelle St Martin du Méjan Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 56 78 mejan@actes-sud.fr

English :

Roslavets wanted to write the music of the future: what would he have thought of Thomas Adès?

German :

Roslavets wollte die Musik der Zukunft schreiben: Was hätte er von Thomas Adès gehalten?

Italiano :

Roslavets voleva scrivere la musica del futuro: cosa avrebbe pensato di Thomas Adès?

Espanol :

Roslavets quería escribir la música del futuro: ¿qué habría pensado de Thomas Adès?

L’événement Musiques du futur, de Rachmaninov à Thomas Ades Arles a été mis à jour le 2025-08-06 par Office de Tourisme d’Arles