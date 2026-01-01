MUSIQUES DU MONDE Rue Emile Zola Saint-Cyprien

MUSIQUES DU MONDE

Rue Emile Zola Les Collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 21:00:00

fin : 2026-01-23 22:30:00

Date(s) :

2026-01-23

Vendredi 23 janvier de 21h à 22h30 Le Duo Arpegi, avec Nathalie Mengual à la guitare et François Ragot au violoncelle, sort son 3eme album Entre Rios del Sur . Au programme, des arrangements originaux de tangos argentins et de choros du Brésil….

.

Rue Emile Zola Les Collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Friday, January 23, 9-10:30pm: Duo Arpegi, with Nathalie Mengual on guitar and François Ragot on cello, release their 3rd album Entre Rios del Sur . The program features original arrangements of Argentine tangos and Brazilian choros….

L’événement MUSIQUES DU MONDE Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-01-06 par CDT66