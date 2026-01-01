MUSIQUES DU MONDE Rue Emile Zola Saint-Cyprien
MUSIQUES DU MONDE Rue Emile Zola Saint-Cyprien vendredi 23 janvier 2026.
MUSIQUES DU MONDE
Rue Emile Zola Les Collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales
Tarif : 5 – 5 – 5
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23 21:00:00
fin : 2026-01-23 22:30:00
Date(s) :
2026-01-23
Vendredi 23 janvier de 21h à 22h30 Le Duo Arpegi, avec Nathalie Mengual à la guitare et François Ragot au violoncelle, sort son 3eme album Entre Rios del Sur . Au programme, des arrangements originaux de tangos argentins et de choros du Brésil….
.
Rue Emile Zola Les Collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Friday, January 23, 9-10:30pm: Duo Arpegi, with Nathalie Mengual on guitar and François Ragot on cello, release their 3rd album Entre Rios del Sur . The program features original arrangements of Argentine tangos and Brazilian choros….
L’événement MUSIQUES DU MONDE Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-01-06 par CDT66