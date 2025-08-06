MUSIQUES DU MONDE Rue Émile Zola Saint-Cyprien

Vendredi 27 février 2026 de 21h à 22h30 > Le duo Taes composé de Nataly Ong et Sébastien Testas s’habillent de poésie pour un voyage musical avec les grands auteurs de la chanson française.

De Brel à Gainsbourg, de Cabrel à Brassens, la guitare les 2…

Rue Émile Zola Les Collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33

English :

Friday, February 27, 2026 from 9pm to 10:30pm > The Taes duo, Nataly Ong and Sébastien Testas, dress in poetry for a musical journey through the great French songwriters.

From Brel to Gainsbourg, Cabrel to Brassens, the 2 guitarists…

German :

Freitag, 27. Februar 2026 von 21:00 bis 22:30 Uhr > Das Duo Taes, das aus Nataly Ong und Sébastien Testas besteht, kleidet sich in Poesie und begibt sich auf eine musikalische Reise mit den großen Autoren des französischen Chansons.

Von Brel bis Gainsbourg, von Cabrel bis Brassens, die Gitarre die 2…

Italiano :

Venerdì 27 febbraio 2026 dalle 21.00 alle 22.30 > Il duo Taes di Nataly Ong e Sébastien Testas si veste di poesia per un viaggio musicale attraverso i grandi cantautori francesi.

Da Brel a Gainsbourg, da Cabrel a Brassens, i due chitarristi…

Espanol :

Viernes 27 de febrero de 2026 de 21:00 a 22:30 > El dúo Taes de Nataly Ong y Sébastien Testas se viste de poesía para un viaje musical a través de los grandes cantautores franceses.

De Brel a Gainsbourg, de Cabrel a Brassens, los 2 guitarristas…

