MUSIQUES DU MONDE Rue Emile Zola Saint-Cyprien

MUSIQUES DU MONDE
Début : 2026-03-27 21:00:00
fin : 2026-03-27 22:30:00
2026-03-27
Vendredi 27 mars 2026 de 21h à 22h30 > La superbe et délicate voix de la chanteuse Annick A Adjo accompagnée de la guitare de Denis Campini vont nous faire voyager au pays du blues du Jazz saupoudré de chanson française.
Rue Emile Zola Les Collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33
English :
Friday, March 27, 2026 from 9pm to 10:30pm > The superb, delicate voice of singer Annick A Adjo, accompanied by Denis Campini’s guitar, will take us on a journey to the land of jazz blues sprinkled with French chanson.
German :
Freitag, 27. März 2026, 21.00-22.30 Uhr > Die wunderschöne und zarte Stimme der Sängerin Annick A Adjo, begleitet von der Gitarre Denis Campinis, wird uns in das Land des Blues und Jazz, bestreut mit französischem Chanson, entführen.
Italiano :
Venerdì 27 marzo 2026 dalle 21.00 alle 22.30 > La voce superba e delicata della cantante Annick A Adjo, accompagnata dalla chitarra di Denis Campini, ci condurrà in un viaggio nella terra del jazz blues cosparso di chanson francese.
Espanol :
Viernes 27 de marzo de 2026 de 21:00 a 22:30 > La soberbia y delicada voz de la cantante Annick A Adjo, acompañada por la guitarra de Denis Campini, nos llevará de viaje al país del jazz blues salpicado de chanson francesa.
