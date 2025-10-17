MUSIQUES EN BALADE AVEC LE DUO ATHRODEEL Chemin de Juhègues Torreilles

Chemin de Juhègues Chapelle de Juhègues Torreilles Pyrénées-Orientales

2025-10-17 20:30:00

2025-10-17 22:30:00

2025-10-17

Comme une itinérance dans le temps et dans l’espace, ce rendez-vous automnal invite au voyage, ouvre aux mondes musicaux autour de la Méditerranée, elle qui enserre notre univers tout à la fois cosmopolite, pluriel mais aux racines somme toute, uniques.

Chemin de Juhègues Chapelle de Juhègues Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 41 10 torreilles@perpignanmediterraneetourisme.com

English :

Like an itinerary through time and space, this autumn rendezvous is an invitation to travel, to discover the musical worlds of the Mediterranean, which embraces our cosmopolitan, plural universe, but whose roots are, all in all, unique.

German :

Wie eine Wanderung durch Zeit und Raum lädt dieses Herbsttreffen zu einer Reise ein und öffnet die musikalischen Welten rund um das Mittelmeer, das unsere kosmopolitische und pluralistische Welt mit ihren einzigartigen Wurzeln umschließt.

Italiano :

Come un itinerario nel tempo e nello spazio, questo appuntamento autunnale è un invito al viaggio, una porta d’accesso ai mondi musicali del Mediterraneo, che circonda il nostro universo cosmopolita e plurale, ma le cui radici sono tutto sommato uniche.

Espanol :

Como un itinerario a través del tiempo y del espacio, esta cita otoñal es una invitación al viaje, una puerta de entrada a los mundos musicales en torno al Mediterráneo, que rodea nuestro universo cosmopolita y plural, pero cuyas raíces son, en conjunto, únicas.

