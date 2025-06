Musiques en fête – Saint-Maurice-sous-les-Côtes 22 juin 2025 11:00

Danser au son du Bagad de la Mirabelle, de la Batucada Karimba Samba, vibrer au son de l’orgue et des Cors du Bien Aller de la Garenne. Découverte des instruments et initiation (percussions et/ou orgue et samba) + atelier d’éveil musical pour les petits avec préinscription au 06 77 56 05 52.

Musiciens, ou néophytes, adultes ou enfants, les ateliers vous sont ouverts. Les 3 ateliers d’éveil musical des petits sont limités à une dizaine d’enfants. Restauration. Fête de la musique le 21 juin au soir avec buvette et restauration. Soixante ans de musique en une soirée.Tout public

40 Rue de l’église

Saint-Maurice-sous-les-Côtes 55210 Meuse Grand Est +33 6 77 56 05 52

English :

Dance to the sounds of the Bagad de la Mirabelle, the Batucada Karimba Samba, vibrate to the sound of the organ and the Cors du Bien Aller de la Garenne. Instrument discovery and initiation (percussion and/or organ and samba) + musical awakening workshop for the little ones, with pre-registration on 06 77 56 05 52.

Musicians or beginners, adults or children, these workshops are open to you. The 3 early-learning workshops are limited to ten children. Catering available. Fête de la musique on the evening of June 21, with refreshments and catering. Sixty years of music in one evening.

German :

Tanzen Sie zu den Klängen des Bagad de la Mirabelle, der Batucada Karimba Samba, vibrieren Sie zu den Klängen der Orgel und der Hörner des Bien Aller de la Garenne. Entdeckung der Instrumente und Einführung (Percussion und/oder Orgel und Samba) + Workshop zur musikalischen Früherziehung für die Kleinen mit Voranmeldung unter 06 77 56 05 52.

Musiker oder Neulinge, Erwachsene oder Kinder, die Workshops stehen Ihnen offen. Die drei Workshops zur musikalischen Früherziehung der Kleinen sind auf etwa zehn Kinder begrenzt. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Fête de la musique am Abend des 21. Juni mit Getränkestand und Verpflegung. Sechzig Jahre Musik an einem Abend.

Italiano :

Danza al suono del Bagad de la Mirabelle, della Batucada Karimba Samba, dell’organo e del Cors du Bien Aller de la Garenne. Scoperta e iniziazione agli strumenti (percussioni e/o organo e samba) + laboratorio di apprendimento musicale precoce per i più piccoli. Preiscrizione al numero 06 77 56 05 52.

Musicisti o principianti, adulti o bambini, i laboratori sono aperti a tutti. I 3 laboratori musicali di apprendimento precoce sono limitati a una decina di bambini. Possibilità di catering. Festa della musica la sera del 21 giugno con rinfresco e cibo. Sessant’anni di musica in una sola serata.

Espanol :

Baila al son del Bagad de la Mirabelle, la Batucada Karimba Samba, el órgano y el Cors du Bien Aller de la Garenne. Descubrimiento e iniciación a los instrumentos (percusión y/o órgano y samba) + taller de educación musical precoz para los más pequeños. Inscripción previa en el 06 77 56 05 52.

Músicos o principiantes, adultos o niños, los talleres están abiertos a todos. Los 3 talleres de educación musical precoz están limitados a una decena de niños. Catering disponible. Fiesta de la música el 21 de junio por la noche, con refrescos y comida. Sesenta años de música en una noche.

