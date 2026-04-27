Musiques en scène Saint-Sauveur-d’Aunis
Musiques en scène Saint-Sauveur-d’Aunis samedi 27 juin 2026.
Saint-Sauveur-d’Aunis
Musiques en scène
Place de la Mairie Saint-Sauveur-d’Aunis Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-28 02:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Musiques en scène c’est de la musique, de la convivialité, des animations, un marché nocturne, des food-truck et bien d’autres surprises.
Restauration et buvette sur place.
Gratuit et ouvert à tous.
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Place de la Mairie Saint-Sauveur-d’Aunis 17540 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 01 26 17 peps.stsauveur@gmail.com
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English :
Musiques en scène is music, conviviality, entertainment, a night market, food-truck and many other surprises.
Food and refreshments on site.
Free and open to all.
L’événement Musiques en scène Saint-Sauveur-d’Aunis a été mis à jour le 2026-04-27 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin