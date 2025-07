Musiques en Vercors De Bach à Piazzolla Eglise Saint-Julien-en-Vercors

Musiques en Vercors De Bach à Piazzolla

Eglise Eglise de Saint Julien en Vercors Saint-Julien-en-Vercors Drôme

Tarif : 20 – 20 – EUR

Début : Lundi 2025-08-11 18:00:00

fin : 2025-08-11 19:30:00

2025-08-11

De Bach à Piazzolla

Oeuvres de Bach, Vivaldi, Schubert, Saint Saëns, Galliano, Ravel, Piazola

Eglise Eglise de Saint Julien en Vercors Saint-Julien-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 99 00 12

English :

From Bach to Piazzolla

Works by Bach, Vivaldi, Schubert, Saint Saëns, Galliano, Ravel, Piazola

German :

Von Bach bis Piazzolla

Werke von Bach, Vivaldi, Schubert, Saint Saëns, Galliano, Ravel, Piazola

Italiano :

Da Bach a Piazzolla

Opere di Bach, Vivaldi, Schubert, Saint Saëns, Galliano, Ravel, Piazola

Espanol :

De Bach a Piazzolla

Obras de Bach, Vivaldi, Schubert, Saint Saëns, Galliano, Ravel, Piazola

