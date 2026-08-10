AGENDA · Camaret-sur-Mer
Musiques et danses bretonnes Camaret-sur-Mer
dimanche 16 août 2026 · Camaret-sur-Mer
Informations pratiques
Camaret-sur-Mer
Musiques et danses bretonnes
Place Saint-Thomas Camaret-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 11:30:00
fin : 2026-08-16 12:30:00
Date(s) :
2026-08-16
Initiation aux dases bretonnes avec Johana et Kyt .
Place Saint-Thomas Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 6 16 04 73 38
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English :
L’événement Musiques et danses bretonnes Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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