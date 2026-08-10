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AGENDA · Camaret-sur-Mer

Musiques et danses bretonnes Camaret-sur-Mer

dimanche 16 août 2026 · Camaret-sur-Mer

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
11:30:00
Adresse
Place Saint-Thomas
Ville
29570 Camaret-sur-Mer
Département
Finistère
Tarif

Camaret-sur-Mer

Musiques et danses bretonnes

Place Saint-Thomas Camaret-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 11:30:00
fin : 2026-08-16 12:30:00

Date(s) :
2026-08-16

Initiation aux dases bretonnes avec Johana et Kyt   .

Place Saint-Thomas Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 6 16 04 73 38 

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English :

L’événement Musiques et danses bretonnes Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime

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