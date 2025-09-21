Musiques et danses traditionnelles Lignières

Musiques et danses traditionnelles Lignières dimanche 21 septembre 2025.

Musiques et danses traditionnelles

Place Roger Salengro Lignières Cher

Début : 2025-09-21 11:00:00

2025-09-21

Appréciez les Journées du Patrimoine sous un autre angle avec des danses traditionnelles de Corrèze et du Berry, sous la halle de Lignières.

Les participants aux ateliers danse de Condat sur Ganaveix et Saint-Hilaire-en-Lignières vous convient sous la halle de Lignières, dimanche dès 11h pour profiter de musiques et danses traditionnelles de Corrèze et du Berry. Prêts à guincher ? .

Place Roger Salengro Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 03 32

English :

Enjoy the Journées du Patrimoine from another angle, with traditional dances from Corrèze and Berry, under the Lignières covered market.

German :

Genießen Sie die Tage des Kulturerbes aus einem anderen Blickwinkel mit traditionellen Tänzen aus Corrèze und Berry in der Halle von Lignières.

Italiano :

Godetevi le Giornate del Patrimonio da un altro punto di vista, con le danze tradizionali della Corrèze e del Berry, sotto il mercato coperto di Lignières.

Espanol :

Disfrute de las Jornadas del Patrimonio desde otro ángulo, con danzas tradicionales de Corrèze y Berry, bajo el mercado cubierto de Lignières.

L’événement Musiques et danses traditionnelles Lignières a été mis à jour le 2025-09-17 par OT LIGNIERES