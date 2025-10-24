Musiques et M’Omes à Orsay Musée d’Orsay Paris

Musiques et M’Omes à Orsay Musée d’Orsay Paris vendredi 24 octobre 2025.

Programmation

Ciné-concert Buster Keaton – Paul Lay – À partir de 5 ans

Pour ce ciné-concert du cycle Musique et M’ômes, le pianiste Paul Lay accompagne en direct Sherlock Jr., chef-d’œuvre burlesque de Buster Keaton. Dès 5 ans, les enfants découvrent la magie du cinéma muet sublimée par des improvisations jazz, entre humour, rêve éveillé et poésie des images.

Vendredi 24 et Samedi 25 octobre – 15h00 – Plus d’infos

Durée : 60 min – Tarif C : 0 € à 18 €

Malevolo et l’oiseau qui fait venir le jour – Yanowski – À partir de 5 ans

Dans ce conte musical envoûtant, Yanowski nous entraîne dans la Venise magique de Malevolo et l’oiseau qui fait venir le jour. Avec le violoniste Hugues Borsarello, il mêle récit fantastique, musique symphonique et chansons pour une ode lumineuse à l’art, la beauté et l’imaginaire.

Samedi 29 novembre – 15h – auditorium – Plus d’infos

Durée : 60 min – Tarif C : 0 € à 18 €

Winter Story – À partir de 3 ans

Avec Winter Story, les enfants sont invités à un ciné-concert féérique autour de quatre courts-métrages d’animation sur le thème de l’hiver signés Max Fleischer. Porté par flûte, guitares et bruitages malicieux, ce voyage musical enchanteur est orchestré par Cyril Catarsi et Violet Arnold.

Samedi 6 décembre – 15h – auditorium – Plus d’infos

Durée : 60 min – Tarif : 0 € à 18 €

Un chat botté · Piemontese & Trochel – À partir de 6 ans

Un chat botté revisite avec humour et poésie l’histoire d’un jeune homme pauvre et de son chat… qui parle ! Musique et jeu se mêlent dans un conte moderne et sensible, porté par un duo d’acteurs et un violoniste, pour une expérience vivante et inclusive. Cette représentation, accessible dès 6 ans, se déroule dans le cadre d’un partenariat avec Culture Relax.

Samedi 31 janvier – 15h – auditorium – Plus d’infos

Durée : 60 min – Tarif C : 0 € à 18 €

Pompon, Pompon + Guests – À partir de 4 ans

La comédie musicale de poche, Pompon, Pompon, revient avec une représentation spéciale le 28 février réunissant divers invités surprises. Créée en mai 2024 à l’issue d’une résidence de création au musée d’Orsay , cette fable écologique et drôle a été écrite et composée par Pascal Parisot.

Vendredi 27 février et samedi 28 février – 15h – auditorium – Plus d’infos

Durée : 60 min – Tarif C : 0€ à 18 €

La Planète sauvage – Orchestre National de Jazz – À partir de 10 ans

Voyage visuel et sonore garanti pour petits et grands avec La Planète sauvage, chef-d’œuvre de l’animation réinterprété en ciné-concert par l’Orchestre National de Jazz. Portée par Sylvaine Hélary, cette création, qui s’inscrit dans le cycle Musique et M’Ômes, mêle jazz, électro et poésie graphique pour éveiller l’imaginaire.

Samedi 28 mars – 15h – auditorium – Plus d’infos

Durée : 75 min – Tarif C : 0€ à 18 €

Albertine à Paris – À partir de 6 ans

Plongée onirique dans le Paris de la Belle Époque, Albertine à Paris entraîne petits et grands dès 6 ans dans les pas d’une héroïne vive et insaisissable. Portée par la musique de Donia Berriri et les dessins de Charles Berberian, cette création du cucle Musique et M’Ômes mêle art, fiction et histoire en écho aux toiles de Renoir. La représentation du 24 avril 2026 est proposée dans le cadre de Culture Relax.

Vendredi 24 et samedi 25 avril – 15h – auditorium – Plus d’infos

Durée : 60 min – Tarif C : 0€ à 18 €

Concerto pour une violoniste bavarde et un vidéoprojecteur – Marina Chiche – À partir de 6 ans

Marina Chiche joue, parle, vibre et partage sa passion dans un spectacle drôle et inspirant, co-écrit avec Hortense Belhôte. Avec son violon et un vidéoprojecteur, Concerto pour une violoniste bavarde mêle musique classique, anecdotes personnelles, féminisme et foot, pour petits et grands dès 6 ans.

Samedi 30 mai – 15h – auditorium – Plus d’infos

Durée : 60 min – Tarif C : 0€ à 18 €

Le musée d’Orsay vous propose une nouvelle programmation de spectacles musicaux pour la jeunesse dans son auditorium.

Chanson, pop, jazz, musique classique ou électro, il y en aura pour tous les goûts et tous les âges. Une manière ludique et joyeuse de redécouvrir de célèbres œuvres du musée et de se plonger dans les univers de Darwin ou Ravel, tous deux célébrés cette saison au musée. Des spectacles à vivre en famille !

Du vendredi 24 octobre 2025 au samedi 30 mai 2026 :

payant De 0€ à 18€ Public enfants. A partir de 4 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-24T02:00:00+02:00

fin : 2026-05-31T01:59:59+02:00

Date(s) :

Musée d’Orsay Esplanade Valéry Giscard d’Estaing 75007 Paris

https://www.musee-orsay.fr/fr/agenda/orsay-en-scene?event_sub_category=233600