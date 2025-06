Musiques et Vignes à Fontevraud Fontevraud-l’Abbaye 12 juillet 2025 19:00

Concert de musique de chambre avec le Trio D’Ys et dégustation de vins locaux.

Le Trio D’Ys composé du violoniste Bernard Zinck, le violoncelliste Émmanuel Boulanger et la pianiste Carole Chicha interprètera le trio No. 3 d’Édouard Lalo, le trio No. 2 de Dmitri Chostakovitch et Oblivion d’Astor Piazzolla. La dégustation se poursuivra dans les jardins du presbytère avec des producteurs locaux.

Samedi 12 juillet 2025 de 19h à 22h. .

Église Saint-Michel

Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 62 19 24 20 bezinck@gmail.com

English :

Chamber music concert with Trio D’Ys and local wine tasting.

German :

Kammermusikkonzert mit dem Trio D’Ys und Verkostung von lokalen Weinen.

Italiano :

Concerto di musica da camera con il Trio D’Ys e degustazione di vini locali.

Espanol :

Concierto de música de cámara con el Trío D’Ys y degustación de vinos locales.

