Musiques gîtanes & méditerranéennes à L’Astrada MARCIAC Marciac

Musiques gîtanes & méditerranéennes à L’Astrada

MARCIAC L’Astrada 53, Chemin de Ronde Marciac Gers

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 21:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

TITI ROBIN

avec Roberto Saadna et Maria Robin

Musiques gitanes et méditerranéennes

Avant-première Welcome In Tziganie

Ce concert incontournable est programmé à L’Astrada en avant-première du festival Welcome in Tziganie

Depuis plus de 30 ans, Titi Robin a navigué aux confluences des cultures tziganes, orientales et européennes, sur la vague impétueuse qui coule des contreforts de l’Inde à travers l’Asie centrale, jusqu’aux rives de la mer Méditerranée.

Dans les années 90, son spectacle Gitans , avec entre autres les Rumberos Catalans de Perpignan, tourne dans le monde entier et ouvre la voie à une nouvelle vague de musiques tziganes qui perdure encore aujourd’hui. Roberto Saadna, issu du quartier gitan Saint-Jacques de Perpignan et spécialiste réputé de la rumba catalane, était membre de cet orchestre. Depuis, Titi retrouve régulièrement ce guitariste et chanteur très subtil, imprégné d’une forte culture méditerranéenne, pour ses autres projets discographiques, de Un ciel de cuivre à Kali Gadji .

Maria Robin chante et danse depuis son plus jeune âge… Fille du musicien et compositeur Titi Robin, elle est bercée très tôt par les rythmes et chants des cultures gitanes, orientales et d’Asie centrale. Elle se forme ensuite à la danse Kalbeliya et aux chants traditionnels du Rajasthan à Jaipur, auprès de la danseuse gitane Gulabi Sapera.

Ce concert est le fruit de la collaboration de ces trois artistes de renoms qui nous invitent à explorer les cultures éclatantes et ensoleillées du bassin méditerranéen. À travers leur complicité musicale, ils laissent vibrer leurs émotions, tissent des liens avec leur public et partagent un moment d’amitié et d’enivrement, au rythme enfiévré de leurs guitares et de leurs palmas.

Titi Robin, guitare, oud, bouzouq

Roberto Saadna, chant, guitare, palmas

Maria Robin, chant et danse .

MARCIAC L’Astrada 53, Chemin de Ronde Marciac 32230 Gers Occitanie +33 9 64 47 32 29 info@lastrada-marciac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

TITI ROBIN

with Roberto Saadna and Maria Robin

Gypsy and Mediterranean music

Welcome In Tziganie preview

This must-see concert is programmed at L’Astrada as a preview for the Welcome in Tziganie festival

For over 30 years, Titi Robin has navigated the confluence of Gypsy, Oriental and European cultures, riding the impetuous wave that flows from the foothills of India through Central Asia to the shores of the Mediterranean Sea.

In the 90s, his Gitans show, featuring the Rumberos Catalans from Perpignan, toured the world, paving the way for a new wave of Gypsy music that continues to this day. Roberto Saadna, from Perpignan’s Saint-Jacques gypsy quarter and a renowned specialist in Catalan rumba, was a member of this orchestra. Since then, Titi has regularly reunited with this very subtle guitarist and singer, imbued with a strong Mediterranean culture, for his other recording projects, from Un ciel de cuivre to Kali Gadji .

Maria Robin has been singing and dancing since she was a child… Daughter of musician and composer Titi Robin, she was immersed from an early age in the rhythms and songs of Gypsy, Oriental and Central Asian cultures. She then trained in Kalbeliya dance and traditional Rajasthani songs in Jaipur, with gypsy dancer Gulabi Sapera.

This concert is the fruit of the collaboration of these three renowned artists, who invite us to explore the bright and sunny cultures of the Mediterranean basin. Through their musical complicity, they let their emotions vibrate, forge bonds with their audience and share a moment of friendship and intoxication, to the feverish rhythm of their guitars and palmas.

L’événement Musiques gîtanes & méditerranéennes à L’Astrada Marciac a été mis à jour le 2026-01-29 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65