Musiques grecques et turques et musique sur acousmonium Le Logelloù Penvénan dimanche 5 octobre 2025.

Le Logelloù 2 Rue de Pen Crech Penvénan Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-05 16:00:00

fin : 2025-10-05

2025-10-05

Concert en deux parties où se rencontrent la musique traditionnelle et une démarche plus expérimentale qui s’imprègnent et se rejoignent par la recherche de timbres, de sonorités et d’atmosphères.

16h solo de guitare et luths pour orchestre de hauts parleurs

16h40 entracte

17h Lavta (luth d’Istanbul), bouzouki (de Grèce) et percussions (duo). Compositions anciennes et actuelles de musiciens grecs et turcs (Periklís Papapetrópoulos, Yurdal Tokcan…). Durée 1h. .

Le Logelloù 2 Rue de Pen Crech Penvénan 22710 Côtes-d'Armor Bretagne

