Musiques industrielles : de la marge au dialogue avec des musiques du monde entier Auditorium des Champs Libres Rennes Jeudi 4 décembre, 14h30 Ille-et-Vilaine

gratuit

Conférence de Thomas Lagarrigue, suivie du concert de Use Knife.

Issue d’une démarche artistique et politique exploitant les sons de matériaux et machines, la musique industrielle a quitté les marges expérimentales pour dialoguer avec des musiques du monde entier. La conférence est suivie du concert du groupe Use Knife qui entremêle rythmes irakiens, synthés analogiques et tensions post-industrielles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-04T14:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-04T16:30:00.000+01:00

1



Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine