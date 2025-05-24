Musiques Métisses Sieste musicale Ona Mae rue Corneille Angoulême

Musiques Métisses Sieste musicale Ona Mae rue Corneille Angoulême samedi 4 octobre 2025.

Tarif : 4.6 – 4.6 – 4.6 EUR

Début : Samedi 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Ona Mae est une invitation pour un voyage onirique et enveloppant reliant la culture ibero-latine à celle des Mandingues d’Afrique de l’Ouest.

rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88 musees@mairie-angouleme.fr

English :

Ona Mae is an invitation to a dreamlike, enveloping journey linking Iberian-Latin culture to that of the Mandingo people of West Africa.

German :

Ona Mae ist eine Einladung zu einer traumhaften Reise, die die ibero-lateinische Kultur mit der Kultur der Mandingos in Westafrika verbindet.

Italiano :

Ona Mae è un invito a un viaggio onirico e avvolgente che collega la cultura ibero-latina a quella del popolo Mandingo dell’Africa occidentale.

Espanol :

Ona Mae es una invitación a un viaje onírico y envolvente que enlaza la cultura ibero-latina con la del pueblo mandingo de África Occidental.

