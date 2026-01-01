Musiques mythologiques, fantastiques, dystopiques, magiques Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger PARIS

Sous la direction de Stéphanie CARNE, professeure de clarinette, les élèves proposent un programme original autour des représentations musicales de la nature.

Le Conservatoire Nadia et Lili Boulanger propose une expérience musicale originale, où les élèves explorent les imaginaires mythologiques, fantastiques et dystopiques.

Des œuvres pour interroger la puissance des récits

Ce projet réunit la classe de clarinette et des binômes issus des classes d’instruments polyphoniques. À travers des œuvres choisies ou créées pour l’occasion, les jeunes musiciens questionnent la manière dont la musique peut incarner des figures mythiques, évoquer des mondes magiques ou refléter les inquiétudes d’un avenir incertain.

Quand la musique devient récit

En dialogue avec les réflexions du colloque, cette initiative met en lumière la capacité de la musique à donner corps aux mythes, à nourrir la création et à transformer les récits de science-fiction en mythologies contemporaines. Un moment de partage et de créativité, où les sons deviennent récits, les instruments personnages, et les mythes — anciens ou futurs — prennent vie.

Dans le prolongement du colloque « D’Antigone aux dystopies contemporaines : la musique et les mythes » organisé par la Philharmonie de Paris, le Conservatoire Nadia et Lili Boulanger invite à un voyage sonore au cœur des mythes anciens et des visions futuristes.

Le mardi 13 janvier 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Tout public.

Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger 17 Rue de Rochechouart 75009 PARIS

+33144538686



