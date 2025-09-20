Musiques & Patrimoine Les Vernets Dieulefit

Musiques & Patrimoine Les Vernets Dieulefit samedi 20 septembre 2025.

Musiques & Patrimoine

Les Vernets 17, Chemin de la Bicoque Dieulefit Drôme

Tarif : 30 – 30 – EUR

PASS 2 jours adhérents

Début : 2025-09-20 18:00:00

fin : 2025-09-20 19:30:00

2025-09-20 2025-09-21

Programme pour musique de chambre dans un lieu privé au patrimoine Dieulefit du XIX

Les Vernets 17, Chemin de la Bicoque Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 72 93 95 classicarpa26@orange.fr

English :

Program for chamber music in a private 19th century Dieulefit heritage site

German :

Programm für Kammermusik in einem privaten Ort mit Kulturerbe Dieulefit des XIX

Italiano :

Programma di musica da camera in un locale privato nel patrimonio ottocentesco di Dieulefit

Espanol :

Programa de música de cámara en un local privado del patrimonio del siglo XIX de Dieulefit

