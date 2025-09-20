Musiques & Patrimoine Les Vernets Dieulefit
Musiques & Patrimoine Les Vernets Dieulefit samedi 20 septembre 2025.
Musiques & Patrimoine
Les Vernets 17, Chemin de la Bicoque Dieulefit Drôme
Tarif : 30 – 30 – EUR
PASS 2 jours adhérents
Date : 2025-09-20 18:00:00 à 2025-09-20 19:30:00
Début : 2025-09-20 18:00:00
fin : 2025-09-20 19:30:00
Date(s) :
2025-09-20 2025-09-21
Programme pour musique de chambre dans un lieu privé au patrimoine Dieulefit du XIX
.
Les Vernets 17, Chemin de la Bicoque Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 72 93 95 classicarpa26@orange.fr
English :
Program for chamber music in a private 19th century Dieulefit heritage site
German :
Programm für Kammermusik in einem privaten Ort mit Kulturerbe Dieulefit des XIX
Italiano :
Programma di musica da camera in un locale privato nel patrimonio ottocentesco di Dieulefit
Espanol :
Programa de música de cámara en un local privado del patrimonio del siglo XIX de Dieulefit
