Musiques Rive Gauche Arthur Gautier Casino Barrière Dinard

Casino Barrière 4 Boulevard Wilson Dinard Ille-et-Vilaine

Début : 2026-02-22 17:30:00

fin : 2026-02-22

Récital de piano au Casino Barrière

Saison Jeunes Talents.

Le concert commence à 18h Il est précédé à 17h30 d’une rencontre entretien avec l’ artiste, animée par Dominique Boutel de France Musique.

Présentation requise d’une pièce d’identité physique ou de la carte Barrière.

En ligne https://billetterie.dinardemeraudetourisme.com/produit/19194

Sur place le soir du concert .

Casino Barrière 4 Boulevard Wilson Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

