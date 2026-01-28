Musiques Rive Gauche Arthur Gautier Casino Barrière Dinard
Musiques Rive Gauche Arthur Gautier Casino Barrière Dinard dimanche 22 février 2026.
Musiques Rive Gauche Arthur Gautier
Casino Barrière 4 Boulevard Wilson Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22 17:30:00
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-22
Récital de piano au Casino Barrière
Saison Jeunes Talents.
Le concert commence à 18h Il est précédé à 17h30 d’une rencontre entretien avec l’ artiste, animée par Dominique Boutel de France Musique.
Présentation requise d’une pièce d’identité physique ou de la carte Barrière.
Billetterie
En ligne https://billetterie.dinardemeraudetourisme.com/produit/19194
Sur place le soir du concert .
Casino Barrière 4 Boulevard Wilson Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Musiques Rive Gauche Arthur Gautier Dinard a été mis à jour le 2026-01-28 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme