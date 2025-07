Musiques Rive Gauche Concert gratuit Ustedes Jardin de la Roche Rouge Saint-Briac-sur-Mer

Jardin de la Roche Rouge Balcon d’Émeraude Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-24 18:00:00

fin : 2025-07-24

Date(s) :

2025-07-24

Ce duo de guitares et de musique latine, créé en 2009, est connu pour ses répertoires subtils et chaleureux, inspirés par le. s soneros cubains et la chanson française des années 50-60. .

Jardin de la Roche Rouge Balcon d’Émeraude Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

