Musiques Rive Gauche Duo Bervetsky-Tomaszewska CAsino Barrière Dinard

CAsino Barrière 4 Boulevard Wilson Dinard Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-26 18:00:00

fin : 2025-10-26

2025-10-26

Il est ukrainien, elle est polonaise. Tous deux, étudiants à l’ENM de Paris, poursuivent une carrière internationale.

Les œuvres composant ce programme sont caractérisées par l’exploration des limites techniques et expressives à travers la réinvention des formes musicales. Chacune pousse son interprète à une démonstration de virtuosité tout en transmettant une palette d’émotions profondes, intenses et complexes qu’il s’agisse de la nostalgie, de la passion, de la joie ou de la mélancolie.

Les trois pièces composant Mythes s’inspirent de légendes de la Grèce antique, reflétant la culture cosmopolite et l’attrait du compositeur pour la culture méditerranéenne . Szymanowski utilise ici un langage harmonique moderne.

Le Caprice d’après l’étude en forme de valse d’Ysaÿe réinterprète une valse de l’opus 52 de Saint-Saëns, transformant une danse élégante en une pièce virtuose.

Les Variations Op. 107 de Beethoven explorent la variation comme forme de développement thématique, typique de la période classique mais avec une touche romantique. Ces variations sont inspirées de thèmes populaires européens.

Le Caprice n°17 de Paganini est un exemple extrême de virtuosité violonistique, souvent utilisé comme modèle pour d’autres compositeurs.

Le Scherzo n°4 pour piano de Frédéric Chopin partage cette recherche de liberté rythmique et d’expression intense, typique du romantisme. Le compositeur anticipe ici un mode impressionniste qui projette cette œuvre dans l’avenir.

PROGRAMME

● Yuliy Meius |1903-1997 Nocturne et allegro en ré mineur extrait de 3 pièces pour violon et piano | 1956

● Karol Szymanowski |1882-1937 Mythes, pour violon et piano op30 | 1915

La Fontaine d’Aréthuse

Narcisse

Dryades et Pan

● Eugène Ysaÿe | 1858-1931 Caprice d’après l’étude en forme de valse de Saint-Saëns n°6 op 52 | 1900

● Ludwig van Beethoven | 1770-1827 Variations sur un thème original ukrainien op 107 | 1818-1819

● Nicolò Paganini | 1782-1840 Caprice n°17 en mi bémol majeur op 1 | 1817

● Frédéric Chopin |1810-1849 Scherzo n°4 en mi majeur op 54 | 1842

● Myroslav Skoryk | 1938-2020 Rhapsodie des Carpates | 2005

CAsino Barrière 4 Boulevard Wilson Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

