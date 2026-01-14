Musiques Rive Gauche Duo Salmon-Souques Château Hébert Dinard
Musiques Rive Gauche Duo Salmon-Souques
Château Hébert Avenue du Château Hébert Dinard Ille-et-Vilaine
Début : 2026-02-01 17:00:00
2026-02-01
Jazz à Solacroup
Pascal Salmon piano
Laurent Souques contrebasse
La légèreté du Duo et les belles mélodies du Jazz teinté de rythmes latins, c’est ainsi que nous pourrions caractériser la musique très réactive de ce duo piano et contrebasse.
Une complicité de ces deux musiciens aguerris autour de mélodies intemporelles du jazz, de quelques thèmes récents.
Billetterie
En ligne https://www.musiquesrivegauche.com/jazz-a-solacroup-duo-salmon-souques
Sur place le soir du concert .
