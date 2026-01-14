Musiques Rive Gauche Duo Salmon-Souques Château Hébert Dinard

Musiques Rive Gauche Duo Salmon-Souques

Château Hébert Avenue du Château Hébert Dinard Ille-et-Vilaine

Début : 2026-02-01 17:00:00

fin : 2026-02-01

2026-02-01

Jazz à Solacroup

Pascal Salmon piano

Laurent Souques contrebasse

La légèreté du Duo et les belles mélodies du Jazz teinté de rythmes latins, c’est ainsi que nous pourrions caractériser la musique très réactive de ce duo piano et contrebasse.

Une complicité de ces deux musiciens aguerris autour de mélodies intemporelles du jazz, de quelques thèmes récents.

Billetterie

En ligne https://www.musiquesrivegauche.com/jazz-a-solacroup-duo-salmon-souques

Sur place le soir du concert .

