Musiques Rive Gauche ENSEMBLE MARTIN JASPARD MARATHON BRAHMS Casino Barrière Dinard

Musiques Rive Gauche ENSEMBLE MARTIN JASPARD MARATHON BRAHMS Casino Barrière Dinard dimanche 17 août 2025.

Musiques Rive Gauche ENSEMBLE MARTIN JASPARD MARATHON BRAHMS

Casino Barrière 4 Boulevard Wilson Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-17 16:00:00

fin : 2025-08-17 20:30:00

Date(s) :

2025-08-17

Johannes Brahms (1833-1897), figure emblématique de l’ère romantique en musique classique, reste un sujet de fascination autant pour son génie musical que pour les aspects controversés et extraordinaires de sa vie personnelle et professionnelle. Ce compositeur, pianiste, et chef d’orchestre allemand a laissé derrière lui un héritage musical riche et diversifié, naviguant entre symphonies, concertos, musique de chambre, et œuvres chorales.

Le pianiste Martin Jaspard a réuni cinq jeunes interprètes talentueux en résidence musicale au Plessix Madeuc à Corseul. Au cours de cette journée, ils nous proposent trois concerts puisant dans le répertoire du compositeur allemand.

PROGRAMME

Concert d’ouverture 16h

Martin Jaspard, piano Iris Scialom, violon Frédérico Altare, flûte traversière

● sonate pour piano et violon n°1 en sol majeur op 78

● sonate pour piano et violon n°2 en la majeur op 100

● sonate pour piano et violon n°3 en ré mineur op 108

Concert de 18h

Martin Jaspard, Paul Lecocq, piano Alice Sinacori, alto Frédérico Altare, flûte traversière Alix Sharpin, chant

● sonate pour piano et alto n°1 en fa mineur op 120

● sélection de lieder

● sonate pour piano et alto n°2 en mi bémol majeur op 120

Concert de soirée 20h

Martin Jaspard, Paul Lecocq, piano Alice Sinacori, alto Iris Scialom, violon Alix Sharpin, chant

● danse hongroise n¨1 à quatre mains

● danse hongroise n¨5 à quatre mains

● sélection de lieder

● trio avec cor en mi bémol majeur op40 (arrangement pour violon, alto et piano)

DIMANCHE 17 AOUT 2025

de 16H à 20H30

Casino Barrière, boulevard Wilson 35800 Dinard

Tarif unique 16€

Gratuit de 18 ans (billets à retirer sur place)

Les billets ne sont ni échangeables, ni remboursables .

Casino Barrière 4 Boulevard Wilson Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Musiques Rive Gauche ENSEMBLE MARTIN JASPARD MARATHON BRAHMS Dinard a été mis à jour le 2025-08-06 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme