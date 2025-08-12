Musiques Rive Gauche RANCE RIVER JAZZ BAND Domaine du Montmarin Pleurtuit

Domaine du Montmarin 28 Rue de Cancaval Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Début : 2025-08-12 20:00:00

2025-08-12

La session jazz de l’été

Le Domaine de Montmarin s’ouvre au jazz pour une soirée inoubliable.

Les musiciens du « Rance River Jazz Band » rendent hommage aux premiers orchestres swing de la Nouvelle Orléans et aux grands classiques du jazz Armstrong, Bechet, Calloway…

MARDI 12 AOUT 2025

20H

Domaine de Montmarin, 35730 Pleurtuit

Tarif unique 21€

Gratuit de 18 ans (billets à retirer sur place)

Billets ni échangeables ni remboursables .

Domaine du Montmarin 28 Rue de Cancaval Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne

