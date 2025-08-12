Musiques Rive Gauche RANCE RIVER JAZZ BAND Domaine du Montmarin Pleurtuit
Domaine du Montmarin 28 Rue de Cancaval Pleurtuit Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Début : 2025-08-12 20:00:00
La session jazz de l’été
Le Domaine de Montmarin s’ouvre au jazz pour une soirée inoubliable.
Les musiciens du « Rance River Jazz Band » rendent hommage aux premiers orchestres swing de la Nouvelle Orléans et aux grands classiques du jazz Armstrong, Bechet, Calloway…
Tarif unique 21€
Gratuit de 18 ans (billets à retirer sur place)
Billets ni échangeables ni remboursables .
