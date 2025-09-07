Musiques sur le Petit Bé Fort du Petit Bé, à Saint Malo Saint-Malo

Musiques sur le Petit Bé Fort du Petit Bé, à Saint Malo Saint-Malo Dimanche 7 septembre, 14h00 20€

Musiques Rive Gauche organise un concert au profit de l'association du Petit Bé dans ce fort emblématique de la baie de Saint Malo. Au programme: Quintette de cuivres de la Musique des Transmissions

Musiques Rive Gauche organise un concert au profit de l’association du Petit Bé qui restaure ce fort emblématique de la baie de Saint Malo.

Le Quintette de cuivres de la Musique des Transmissions propose un programme varié alliant répertoire classique et standards internationaux.

L’horaire a été déterminé en fonction de la marée. Le concert est prévu à 14h pour une durée de 60 minutes. Gratuité pour les moins de 18 ans. Le fort sera accessible à pied depuis la plage de Bon Secours à partir de 13h15 et le retour possible jusqu’à 16h15. Compter 20 minutes de trajet.. La réservation est fortement conseillée. Concert en plein air.

La Musique des Transmissions est l’une des six musiques militaires de l’Armée de Terre. Orchestre d’harmonie professionnel rayonnant sur tout le grand ouest français, c’est une formation dynamique, alliant tradition et modernité. Se produisant en grand orchestre lors de nombreux concerts, les instrumentistes s’expriment au sein d’ensembles divers tels que le quintette à vent, le quintette de cuivres, le big band jazz, l’ensemble de variété et l’ensemble celtique

Ensemble de chambre issu de la Musique des transmissions de Rennes, le Quintette de Cuivres regroupe cinq instruments : deux trompettes, un cor, un trombone et un tuba. Cette formation se spécialise dans la musique de chambre et la musique classique, interprétant un répertoire varié comprenant des œuvres originales et des transcriptions historiques. La première musique de chambre pour cuivres a été écrite entre le milieu et la fin du XIXe siècle, elle a coïncidé avec l’invention d’instruments de cuivres capables de jouer la gamme chromatique.Le quintette jouera de nombreuses pièces originales mais aussi, souvent, transcrites datant du XVIe siècle à nos jours.

http://www.musiquesrivegauche.com

Fort du Petit Bé, à Saint Malo plage de Bon Secours Intra-Muros Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine