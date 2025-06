Musiques traditionnelles d’Irlande, d’Écosse et d’Angleterre Place de l’abbaye Saint-Amant-de-Boixe 3 août 2025 07:00

Charente

Musiques traditionnelles d’Irlande, d’Écosse et d’Angleterre Place de l’abbaye Abbaye Saint-Amant-de-Boixe Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-03

fin : 2025-08-03

Date(s) :

2025-08-03

Au son de la cornemuse et de la harpe celtique. Ensemble Hap Bazard, Céline et Mickaël Cozien.

.

Place de l’abbaye Abbaye

Saint-Amant-de-Boixe 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 24 27

English :

To the sound of bagpipes and Celtic harp. Ensemble Hap Bazard, Céline and Mickaël Cozien.

German :

Zum Klang des Dudelsacks und der keltischen Harfe. Ensemble Hap Bazard, Céline und Mickaël Cozien.

Italiano :

Al suono delle cornamuse e dell’arpa celtica. Ensemble Hap Bazard, Céline e Mickaël Cozien.

Espanol :

Al son de la gaita y el arpa celta. Ensemble Hap Bazard, Céline y Mickaël Cozien.

L’événement Musiques traditionnelles d’Irlande, d’Écosse et d’Angleterre Saint-Amant-de-Boixe a été mis à jour le 2025-06-18 par Office de tourisme Destination Nord Charente