[Musiques] Vendredis amplifiés Pontorson

Début : 2025-12-12 19:30:00
fin : 2025-12-12 22:00:00
2025-12-12
Les Vendredis amplifiés des ateliers de musiques actuelles de Pontorson et de Saint-James. Sur les répertoires de Téléphone, Bob Marley, Amy Winehouse…
Le vendredi 12 décembre 2025 à 19h30 à la salle de Vessey. .
Route de Pontorson Pontorson 50170 Manche Normandie +33 2 33 89 67 00
