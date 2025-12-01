[Musiques] Vendredis amplifiés Pontorson

[Musiques] Vendredis amplifiés

Les Vendredis amplifiés des ateliers de musiques actuelles de Pontorson et de Saint-James. Sur les répertoires de Téléphone, Bob Marley, Amy Winehouse…

Le vendredi 12 décembre 2025 à 19h30 à la salle de Vessey. .

Route de Pontorson Pontorson 50170 Manche Normandie +33 2 33 89 67 00

