MUSIQUEZ-VOUS ! ÉGLISE Labarthe-Inard

Labarthe-Inard

MUSIQUEZ-VOUS !

ÉGLISE Rue de l’Église Labarthe-Inard Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Retrouvez le prochain concert de Chœur Florentina ! Nouveau répertoire, nouvelles formations musicales en solo, duo, trio, quatuor, et choeur, tous unis pour faire partager un moment de musique classique.

Venez découvrir!

Concert de musique classique au travers d’un répertoire très ouvert allant de la Renaissance au XXème et avec ses différentes formations musicales et vocales allant du soliste au chœur en passant par duo, trio, quatuor… accompagnées à la harpe, flûte et mandoline. Retrouvez des compositions de Bach, Mozart, Vivaldi, Haendel…et d’autres surprises !

Un concert à découvrir ou offrir pour la fête des mères ! 5 .

ÉGLISE Rue de l’Église Labarthe-Inard 31800 Haute-Garonne Occitanie choraltitude@yahoo.com

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English :

Join us for the next Ch?ur Florentina concert! New repertoire, new musical formations in solo, duo, trio, quartet and choir, all united to share a moment of classical music.

Come and discover!

L’événement MUSIQUEZ-VOUS ! Labarthe-Inard a été mis à jour le 2026-05-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE