Mussa Molo Concert Peulh Fusion Place Bujault Melle

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
Samedi 22 novembre
à 21h
Cinema le Mélies, place Bujault, 79500 Melle
Tout public
ENTREE
Payant 8€ à 12€
Concert organisé par la Ronde des Jurons, avec une première partie Seb Com’1 (neo-soul funk) .
Place Bujault Cinema le Mélies Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 73 81 87 jb@larondedesjurons.org
