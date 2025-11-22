Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Mussa Molo Concert Peulh Fusion Place Bujault Melle

Mussa Molo Concert Peulh Fusion

Mussa Molo Concert Peulh Fusion Place Bujault Melle samedi 22 novembre 2025.

Mussa Molo Concert Peulh Fusion

Place Bujault Cinema le Mélies Melle Deux-Sèvres

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22

Date(s) :
2025-11-22

Mussa Molo Concert Peulh Fusion

Samedi 22 novembre
à 21h

Cinema le Mélies, place Bujault, 79500 Melle

Tout public
ENTREE
Payant 8€ à 12€

Concert organisé par la Ronde des Jurons, avec une première partie Seb Com’1 (neo-soul funk)   .

Place Bujault Cinema le Mélies Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 73 81 87  jb@larondedesjurons.org

English :

German : Mussa Molo Concert Peulh Fusion

Italiano :

Espanol : Mussa Molo Concert Peulh Fusion

L’événement Mussa Molo Concert Peulh Fusion Melle a été mis à jour le 2025-11-14 par OT Pays Mellois