Mussy Musik Mussy-sous-Dun

Gratuit

2026-07-05 19:00:00

2026-07-05 02:00:00

2026-07-05

Concert en plein air organisé par le Comité des fêtes de Mussy.

La 1ère édition de Mussy Musik aura lieu le samedi 4 juillet dans le magnifique cadre de l’aire de loisirs, au pied du viaduc.

Trois groupes se produiront sous le viaduc avec au programme

– A partir de 18 h30 Les Rolotophiles (Roots and Rock)

– A partir de 21 h The Beds (Old School Rock)

– A partir de 23 h Ketane (Rock Festif)

Buvette et Snacking sur place

Entrée libre et raisonnée .

Aire de loisirs Mussy-sous-Dun 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 41 59 41 buissonherve99@gmail.com

