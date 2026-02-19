Mussy Musik Mussy-sous-Dun
Mussy Musik Mussy-sous-Dun dimanche 5 juillet 2026.
Mussy Musik
Aire de loisirs Mussy-sous-Dun Saône-et-Loire
Début : 2026-07-05 19:00:00
fin : 2026-07-05 02:00:00
2026-07-05
Concert en plein air organisé par le Comité des fêtes de Mussy.
La 1ère édition de Mussy Musik aura lieu le samedi 4 juillet dans le magnifique cadre de l’aire de loisirs, au pied du viaduc.
Trois groupes se produiront sous le viaduc avec au programme
– A partir de 18 h30 Les Rolotophiles (Roots and Rock)
– A partir de 21 h The Beds (Old School Rock)
– A partir de 23 h Ketane (Rock Festif)
Buvette et Snacking sur place
Entrée libre et raisonnée .
Aire de loisirs Mussy-sous-Dun 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 41 59 41 buissonherve99@gmail.com
