Mustapha El Atrassi renaissance Le Dôme Marseille 4e Arrondissement

Mustapha El Atrassi renaissance

Samedi 27 décembre 2025 à partir de 20h30. Le Dôme 48 avenue de Saint­-Just Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 39 – 39 – 59 EUR

Mustapha El Atrassi est de retour à Marseille pour une date exceptionnelle.

L’humoriste et animateur télé Mustapha El Atrassi revient à Marseille avec son nouveau spectacle Renaissance. .

Le Dôme 48 avenue de Saint­-Just Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Mustapha El Atrassi is back in Marseille for a special date.

