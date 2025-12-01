Mustapha El Atrassi renaissance Le Dôme Marseille 4e Arrondissement
Mustapha El Atrassi renaissance Le Dôme Marseille 4e Arrondissement samedi 27 décembre 2025.
Mustapha El Atrassi renaissance
Samedi 27 décembre 2025 à partir de 20h30. Le Dôme 48 avenue de Saint-Just Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 39 – 39 – 59 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-27 20:30:00
fin : 2025-12-27
Date(s) :
2025-12-27
Mustapha El Atrassi est de retour à Marseille pour une date exceptionnelle.
L’humoriste et animateur télé Mustapha El Atrassi revient à Marseille avec son nouveau spectacle Renaissance. .
Le Dôme 48 avenue de Saint-Just Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Mustapha El Atrassi is back in Marseille for a special date.
L’événement Mustapha El Atrassi renaissance Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-05 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille