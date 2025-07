MUSTARD CHIPS EN CONCERT BRASSERIE DU DOUNET Terrebasse

MUSTARD CHIPS EN CONCERT BRASSERIE DU DOUNET Terrebasse vendredi 1 août 2025.

MUSTARD CHIPS EN CONCERT

BRASSERIE DU DOUNET 580 route du Fousseret Terrebasse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-01 18:00:00

fin : 2025-08-01

Date(s) :

2025-08-01

La Brasserie vous accueille pour une soirée au top dans une ambiance sympa !

Les Mustard Chips c’est avant tout un groupe local de 6 musiciens passionnés reprenant des musiques essentiellement Pop Rock.

Tout le craquant des chips et la force de la moutarde réunis dans un seul groupe pour une soirée originale et inoubliable.

Bar et petite restauration (pizzas, planches, sucré…) sur place. Espace convivial et cadre naturel avec 100m2 d’espace couvert et plus de 1000m2 d’espace vert. .

BRASSERIE DU DOUNET 580 route du Fousseret Terrebasse 31420 Haute-Garonne Occitanie

English :

La Brasserie welcomes you for a top-notch evening in a friendly atmosphere!

German :

Die Brasserie empfängt Sie für einen Top-Abend in einer netten Atmosphäre!

Italiano :

La Brasserie vi dà il benvenuto per una serata di alto livello in una grande atmosfera!

Espanol :

La Brasserie le da la bienvenida para disfrutar de una noche de ensueño en un ambiente inmejorable

L’événement MUSTARD CHIPS EN CONCERT Terrebasse a été mis à jour le 2025-07-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE