Mutantes Time Machine Théâtre de l’Oeuvre Marseille 1er Arrondissement

Vendredi 12 décembre 2025 de 20h à 22h. Théâtre de l’Oeuvre 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Début : 2025-12-12 20:00:00

fin : 2025-12-12 22:00:00

2025-12-12

Mutantes est de retour dans un tout nouveau show dans lequel se mêlent les siècles et où les époques s’entrechoquent. Embarquez dans une nouvelle quête qui vous fera voyager à travers le temps. Attention tout de même aux failles spatio-temporelles, aux paradoxes et aux déjà vu…





Alors, attachez vos ceintures et essayez d’en revenir!





Après une première partie de soirée proposant la pièce Time Machine dans son intégralité, la seconde partie de soirée s’articulera autour de performances solos, plus personnelles, de chacune des Mutantes.





Collectif Mutantes

Mutantes est un collectif d’artistes queers et drags marseillais.es, passionné.es d’art de pop-culture, adorant parodier et détourner les plus grands classiques du cinéma. Qu’il s’agisse de danse, de théâtre, de lipsync, de prises de paroles ou de stand-up, Mutantes se décline à l’infini pour proposer des show variés et une diversité dans les tonalités et les performances. Tous les ingrédient nécessaires pour vous faire passer une nuit pleine de rires et de paillettes !





Les Mutantes Anzar Anzar, Ash, Mary Rose Cheddar, Novembre, Patti La Boule, Saint-Phalle .

Théâtre de l’Oeuvre 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 90 17 20 contact@theatre-oeuvre.com

English :

Mutantes returns in an all-new show where centuries mingle and eras collide. Embark on a new quest that will take you on a journey through time.

German :

Mutantes ist zurück in einer brandneuen Show, in der sich die Jahrhunderte vermischen und die Epochen aufeinanderprallen. Begeben Sie sich auf eine neue Quest, die Sie durch die Zeit reisen lässt.

Italiano :

Mutantes torna con un nuovo spettacolo in cui i secoli si mescolano e le epoche si scontrano. Imbarcatevi in una nuova ricerca che vi porterà in un viaggio nel tempo.

Espanol :

Mutantes vuelve con un nuevo espectáculo en el que los siglos se mezclan y las épocas chocan. Embárcate en una nueva aventura que te llevará en un viaje a través del tiempo.

