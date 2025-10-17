MuTE Creil

Début : 2025-10-17 20:00:00

fin : 2025-10-17 21:00:00

2025-10-17

Dans sa dernière créa­tion, La Ruse assume un format hybride aux fron­tières de la danse contem­po­raine, du set DJ et du live set.

MuTE (angli­cisme) mode silen­cieux muter (v.) chan­ger de poste ou se trans­for­mer, subir une muta­tion

Dans sa dernière créa­tion, La Ruse assume un format hybride aux fron­tières de la danse contem­po­raine, du set DJ et du live set. Sur des tempos rock et élec­tro, les danseurs et danseuses nous promettent une soirée sans break?! Ici, pas de dance­floor, nous sommes invi­tés dans cette expé­rience immer­sive s’enjailler sur notre siège et réveiller nos désirs de danse.

Face à l’éner­gie de la piste de danse se trouve le corps statique du DJ derrière ses platines. Pour casser ces codes, la gestuelle et l’at­ti­tude des DJ sont remixées pour déployer une choré­gra­phie eupho­ri­sante au coeur d’un dispo­si­tif sonore et tech­no­lo­gique dont les cinq artistes ont les commandes.

En partenariat avec le réseau Escales Danse

Allée Nelson Mandela, Creil 60100, Oise, Hauts-de-France
+33 3 44 24 01 01
accueil@faiencerie-theatre.com

English :

Show | Dance and electro music | 11 years and up

Compagnie La Ruse

In its latest creation, La Ruse takes on a hybrid format on the borders of contemporary dance, DJ set and live set.

In partnership with the Escales Danse network

German :

Aufführung | Tanz und Elektro-Musik | 11 Jahre und älter

Kompanie La Ruse

In ihrer neuesten Kreation nimmt La Ruse ein hybrides Format an der Grenze zwischen zeitgenössischem Tanz, DJ-Set und Live-Set an.

In Partnerschaft mit dem Netzwerk Escales Danse

Italiano :

Spettacolo | Danza e musica elettronica | A partire da 11 anni

Compagnie La Ruse

Nella sua ultima creazione, La Ruse assume un formato ibrido ai confini della danza contemporanea, del DJ set e del live set.

In collaborazione con la rete Escales Danse

Espanol :

Espectáculo | Danza y música electrónica | A partir de 11 años

Compañía La Ruse

En su última creación, La Ruse adopta un formato híbrido en las fronteras de la danza contemporánea, el DJ set y el live set.

En colaboración con la red Escales Danse

