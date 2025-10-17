MuTE Creil
MuTE Creil vendredi 17 octobre 2025.
MuTE
Allée Nelson Creil Oise
Tarif : 13 – 13 – 13
Tarif groupe (par pers.)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-17 20:00:00
fin : 2025-10-17 21:00:00
2025-10-17
Spectacle | Danse et musique électro | 11 ans et +
Compagnie La Ruse
Dans sa dernière création, La Ruse assume un format hybride aux frontières de la danse contemporaine, du set DJ et du live set.
En partenariat avec le réseau Escales Danse
Spectacle | Danse et musique électro | 11 ans et +
Compagnie La Ruse Bérénice Legrand
MuTE (anglicisme) mode silencieux muter (v.) changer de poste ou se transformer, subir une mutation
Dans sa dernière création, La Ruse assume un format hybride aux frontières de la danse contemporaine, du set DJ et du live set. Sur des tempos rock et électro, les danseurs et danseuses nous promettent une soirée sans break?! Ici, pas de dancefloor, nous sommes invités dans cette expérience immersive s’enjailler sur notre siège et réveiller nos désirs de danse.
Face à l’énergie de la piste de danse se trouve le corps statique du DJ derrière ses platines. Pour casser ces codes, la gestuelle et l’attitude des DJ sont remixées pour déployer une chorégraphie euphorisante au coeur d’un dispositif sonore et technologique dont les cinq artistes ont les commandes.
En partenariat avec le réseau Escales Danse
Allée Nelson Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com
English :
Show | Dance and electro music | 11 years and up
Compagnie La Ruse
In its latest creation, La Ruse takes on a hybrid format on the borders of contemporary dance, DJ set and live set.
In partnership with the Escales Danse network
German :
Aufführung | Tanz und Elektro-Musik | 11 Jahre und älter
Kompanie La Ruse
In ihrer neuesten Kreation nimmt La Ruse ein hybrides Format an der Grenze zwischen zeitgenössischem Tanz, DJ-Set und Live-Set an.
In Partnerschaft mit dem Netzwerk Escales Danse
Italiano :
Spettacolo | Danza e musica elettronica | A partire da 11 anni
Compagnie La Ruse
Nella sua ultima creazione, La Ruse assume un formato ibrido ai confini della danza contemporanea, del DJ set e del live set.
In collaborazione con la rete Escales Danse
Espanol :
Espectáculo | Danza y música electrónica | A partir de 11 años
Compañía La Ruse
En su última creación, La Ruse adopta un formato híbrido en las fronteras de la danza contemporánea, el DJ set y el live set.
En colaboración con la red Escales Danse
