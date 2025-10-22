Mute – Fabienne Verdier : L’art contemporain au cœur des architectures médiévales et classiques Cité de l’architecture et du patrimoine Paris

Fabienne Verdier investit la Galerie des moulages

L’exposition « Mute » réunit une quarantaine de tableaux réalisés par Fabienne Verdier au cours des trente dernières années. Présentées dans un parcours conçu en écho aux volumes spectaculaires de la Galerie d’architecture médiévale et classique, ses œuvres dialoguent avec les formes, les lignes et la force silencieuse de l’architecture patrimoniale.

Un nouveau cycle d’art contemporain à la Cité

Cet événement inaugure un nouveau cycle d’expositions d’art moderne et contemporain à la Cité, imaginé par Matthieu Poirier, historien de l’art. Ce programme invite à poser un regard renouvelé sur les collections du musée, en croisant disciplines, époques et esthétiques. L’exposition s’inscrit également dans le programme institutionnel d’ArtBasel Paris, affirmant la volonté de la Cité de faire place à la création d’aujourd’hui.

Mute : silence, geste, transformation

Le titre « Mute » évoque à la fois le silence — celui d’une peinture qui refuse l’imagerie — et la transformation, dans le sens du verbe « muter ». Fabienne Verdier explore ici une gestuelle abstraite, expressive et fluide, qui laisse apparaître des formes en mouvement, à la fois puissantes et silencieuses.

L’architecture et l’art contemporain partagent de nombreux liens. Leurs histoires se croisent, leurs formes dialoguent, et c’est pourquoi la Cité ouvre ses espaces à la création d’aujourd’hui.

Du mercredi 22 octobre 2025 au lundi 16 février 2026 :

lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

payant

De 10 à 13 euros.

Tout public.

Cité de l’architecture et du patrimoine 1 , place du Trocadéro et du 11 Novembre 75016 Paris