Mutuà et l’arbre enchanté par Tommaso Montagnani et Jean-Baptiste Berger Rue de la Croix Cordier Tinqueux

Mutuà et l’arbre enchanté par Tommaso Montagnani et Jean-Baptiste Berger

Rue de la Croix Cordier Médiathèque Le Carré Blanc Tinqueux Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 16:00:00

fin : 2026-03-28 16:40:00

Date(s) :

2026-03-28

Tout public

A travers la narration, les illustrations et la musique jouée en live , ce duo à succès met en scène les relations entre les différentes espèces et la manifestation de la vie sous toutes ses formes.

Le jeune indien Mutuà joue de la flûte tous les soirs pour un arbre fruitier magique. Ce dernier le remercie en lui donnant des fruits délicieux que Mutuà amène tous les matins à sa grand-mère souffrante. Mais l’arbre tombe malade. Mutuà entreprend alors un voyage dans la forêt, à la recherche de trois animaux savants qui lui apprendront la Suite Enchantée, seule musique capable de guérir l’arbre…

Age = 5 ans+ .

Rue de la Croix Cordier Médiathèque Le Carré Blanc Tinqueux 51430 Marne Grand Est +33 3 26 84 78 67

