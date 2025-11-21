Mutxiko Atelier danses basque Ikastola Urrugne

Mutxiko Atelier danses basque

Ikastola 2 Place Antoine d’Abbadie Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-11-21

Venez nombreux pour danser les mutxiko (danses basques) !

Atelier mutxiko ouvert à tous (enfants à partir de 9 ans).

Renseignements et inscription 06.46.08.41.05 .

