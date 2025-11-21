Mutxiko Atelier danses basque Ikastola Urrugne
Mutxiko Atelier danses basque Ikastola Urrugne vendredi 21 novembre 2025.
Mutxiko Atelier danses basque
Ikastola 2 Place Antoine d’Abbadie Urrugne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-21
2025-11-21
Venez nombreux pour danser les mutxiko (danses basques) !
Atelier mutxiko ouvert à tous (enfants à partir de 9 ans).
Renseignements et inscription 06.46.08.41.05 .
Ikastola 2 Place Antoine d’Abbadie Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80
