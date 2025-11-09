Mutxiko (Danses basques) Bidart
Mutxiko (Danses basques) Bidart dimanche 11 janvier 2026.
Mutxiko (Danses basques)
Place Sauveur Atchoarena Bidart Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-11
fin : 2026-01-11
Date(s) :
2026-01-11 2026-02-15 2026-03-15 2026-04-12 2026-05-10 2026-06-14
Danses populaires basques animées par le groupe Patxi eta Konpania.
Ne manquez pas le rendez-vous mensuel sur la place du village fandango, mutxiko, jota, polka, avec ou sans partenaire, entrez dans la ronde ! .
Place Sauveur Atchoarena Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 93 85 contact@bidarttourisme.com
English : Mutxiko (Danses basques)
L’événement Mutxiko (Danses basques) Bidart a été mis à jour le 2025-12-10 par OT Bidart