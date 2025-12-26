Mutxiko du nouvel an, Sur la place Urt

Mutxiko du nouvel an

Urt Pyrénées-Atlantiques

2026-01-04

fin : 2026-01-04

2026-01-04

L ‘association Geroa Euskaraz commence l’année sous le signe de la bonne humeur danse, chants, et gastronomie seront au rendez-vous ! Venez partager quelques pas de mutxiko, chanter et réveiller vos papilles avec une dégustation de vin blanc, crevettes et huîtres. N’hésitez pas à apporter votre carnet de chant ! Urte berri on ! Bonne année ! .

Place du Port Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques

English : Mutxiko du nouvel an

