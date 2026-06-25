Mutxiko Saint-Pée-sur-Nivelle
Mutxiko Saint-Pée-sur-Nivelle dimanche 20 décembre 2026.
Saint-Pée-sur-Nivelle
Mutxiko
Place Xan Ithourria Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-20 11:00:00
fin : 2026-12-20 12:30:00
Date(s) :
2026-12-20
Le mutxiko, aussi appelé sauts basques, est une danse traditionnelle du Pays basque que l’on retrouve dans presque tous les villages. On le danse souvent sur les places, pendant les fêtes basques ou lors de rassemblements dominicaux.
Cette année encore, les mutxiko seront présents sur la place Xan Ithourria (devant l’espace culturel Larreko). .
Place Xan Ithourria Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 11 69 saintpeesurnivelle@otpaysbasque.com
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English : Mutxiko
L’événement Mutxiko Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Pays Basque
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