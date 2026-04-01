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Mutxiko Urrugne

Mutxiko Urrugne

Mutxiko Urrugne samedi 25 avril 2026.

Adresse : Fronton

Ville : 64122 Urrugne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Urrugne

Mutxiko

Fronton Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 17:00:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Venez nombreux pour danser les mutxiko (danses basques) ! Gâteaux, pintxos et boissons   .

Fronton Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80 

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English : Mutxiko

L’événement Mutxiko Urrugne a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Pays Basque

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