Mutxiko Urrugne
Mutxiko Urrugne samedi 25 avril 2026.
Urrugne
Mutxiko
Fronton Urrugne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 17:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Venez nombreux pour danser les mutxiko (danses basques) ! Gâteaux, pintxos et boissons .
Fronton Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80
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English : Mutxiko
L’événement Mutxiko Urrugne a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Pays Basque
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