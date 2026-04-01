Urrugne

Mutxiko

Fronton Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 17:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Venez nombreux pour danser les mutxiko (danses basques) ! Gâteaux, pintxos et boissons .

Fronton Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mutxiko

L’événement Mutxiko Urrugne a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Pays Basque