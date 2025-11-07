Muurje project à la Locomotive Saillans
Muurje project à la Locomotive Saillans vendredi 7 novembre 2025.
Muurje project à la Locomotive
rue de la gare Saillans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07 20:00:00
fin : 2025-11-07
Date(s) :
2025-11-07
Jazz poétique. Chant unique et original qui oscille au gré des vagues des deux côtés deL l’Atlantico.
.
rue de la gare Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 78 76 84 garedesaillans26@gmail.com
English :
Poetic jazz. A unique, original song that sways with the waves on both sides of the Atlantico.
German :
Poetischer Jazz. Ein einzigartiger und origineller Gesang, der mit den Wellen auf beiden Seiten des Atlantiks schwankt.
Italiano :
Jazz poetico. Una canzone unica e originale che ondeggia con le onde di entrambe le sponde dell’Atlantico.
Espanol :
Jazz poético. Una canción única y original que se mece con las olas a ambos lados del Atlántico.
L’événement Muurje project à la Locomotive Saillans a été mis à jour le 2025-10-19 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme