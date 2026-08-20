UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Courtrai

, Muziekcentrum Track, Courtrai

dimanche 27 septembre 2026 · Muziekcentrum Track · Courtrai

, Muziekcentrum Track, Courtrai

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
Muziekcentrum Track
Adresse
Conservatoriumplein 1
Ville
8500 Courtrai
Département
Courtrai

Dimanche 27 septembre, 17h00 Muziekcentrum Track Courtrai

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-27T17:00:00+02:00 – 2026-09-27T18:15:00+02:00
Fin : 2026-09-27T17:00:00+02:00 – 2026-09-27T18:15:00+02:00

Muziekcentrum Track Conservatoriumplein 1 Courtrai 8500 Courtrai Courtrai Flandre-Occidentale [{« type »: « link », « value »: « https://musicamefrance.com/concert/concert-kortrijk-ravel-debussy-mozart-vivaldi-bach/ »}]

Musicâme France Production

À voir aussi à Courtrai (Courtrai)