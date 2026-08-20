AGENDA · Courtrai
, Muziekcentrum Track, Courtrai
dimanche 27 septembre 2026 · Muziekcentrum Track · Courtrai
Informations pratiques
Dimanche 27 septembre, 17h00 Muziekcentrum Track Courtrai
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-27T17:00:00+02:00 – 2026-09-27T18:15:00+02:00
Fin : 2026-09-27T17:00:00+02:00 – 2026-09-27T18:15:00+02:00
Muziekcentrum Track Conservatoriumplein 1 Courtrai 8500 Courtrai Courtrai Flandre-Occidentale [{« type »: « link », « value »: « https://musicamefrance.com/concert/concert-kortrijk-ravel-debussy-mozart-vivaldi-bach/ »}]
Musicâme France Production
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