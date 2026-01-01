MV & Jérôme Vinson en concert au Caprice Café Caprice Cafe Paris 75014

Après le succès de ses précédents concerts, MV est de retour au Caprice Café. Pour

l’occasion, elle retrouve l’un de ses complices de longue date : le pianiste

Jérôme Vinson, lauréat des Trophées du jazz de la Côte d’Azur et du tremplin du

Nice Jazz Festival, artiste bien connu de la scène jazz.

Ensemble, ils

proposent un voyage musical mêlant standards de jazz, chansons françaises

revisitées et quelques incursions pop, le tout porté par une belle entente

musicale et une grande liberté d’interprétation.

Quant au Caprice Café, il est possible d’y prendre un verre ou d’y dîner (avec des plats spécifiques pour les végétariens), dans une ambiance chaleureuse et idéale pour un afterwork.

Au programme : standards de jazz, chansons françaises et reprises pop enjazzées !

Le vendredi 09 janvier 2026

de 19h30 à 22h30

gratuit Tout public.

Caprice Cafe 12 avenue Jean Moulin 75014 Paris 75014

https://fb.me/e/3TMSa26Bs +33146281099 caprice.cafe1@gmail.com https://www.facebook.com/CapriceCafeofficiel https://www.facebook.com/CapriceCafeofficiel



